Світлані потрібні препарати, яких немає в Україні, щоб побороти меланому

На закупівлю рятівних ліків не вистачає коштів.

Вже 1,5 року Світлана Овдій бореться з діагнозом меланома 4 стадії, але поки хвороба не здається. Та все може змінити посилене лікування, яке зараз пропонують лікарі.

«У 2018 році важка хвороба мого молодшого брата стала величезним стресом для всієї родини, після якої він залишився інвалідом. Найбільше стрес зачепив маму. На початку 2020 мама звернулася до дерматолога зі скаргою на родинку, яка збільшилася і почала кровоточити. Родинку одразу видалили і відправили на аналіз, який підтвердив діагноз меланома», - розповідає син Світлани.

Відтоді жінка пройшла 5 курсів хімії, яка зовсім не спрацювала, стан жінки почав погіршуватись, тож лікарі спробували дорогу імунну терапію, та і від неї не виявилось прогресу в лікуванні. Тож шансом на порятунок лікарі називали таргетну терапію.

На початку 2021 року саме її почали активно застосовувати у порятунку життя Світлани і, на щастя, з’явився позитивний результат.

«Метастази почали зменшуватися, а деякі навіть зникати. Але раділи ми цьому недовго, в серпні розвилася стійкість до ліків. Лікарі повідомили що залишилася остання надія на введення двох дороговартісних препаратів, які не зареєстровані в Україні. Державні лікарні відмовляються їх вводити. Одна приватна клініка погодилася проводити введення, але ліки треба купувати за власні кошти за кордоном, де вони мають реєстрацію», – розповідає син.

Доправити до України ці ліки стали ще одним випробуванням, але родина з ним впоралась. А от що справді стало на заваді подальшого лікування – це гроші, який немає на закупівлю препаратів.

«Всі заощадження та допомога рідних, близьких, друзів вже вичерпані. Дуже вас просимо допомогти хоча б гривнею, щоб урятувати нашу любу матусю», – просить син Світлани.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 5168 7451 0294 9523

Овдій С.В.

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