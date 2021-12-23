Світлані потрібна негайна фінансова допомога на лікування

Жінка проходить лікування від онкології.

Світлана Смолінська через свою інвалідність змушена щорічно проходити обстеження, і останнє з них допомогло виявити ще більш страшну хворобу, яка поставила під загрозу не лише здоров’я, а й життя.

«Під час планового обстеження у жовтні 2020 року для проходження курсу реабілітації, був виявлений страшний діагноз - гостра промієлоцитарна лейкемія. Коли почала лікування, інфікувалася COVID-19, що за цієї хвороби є смертельно, але вона поборола цю хворобу і почалося лікування хіміотерапією», - розповідає донька Світлани.

Жінка вже пройшла кілька хіміотерапій, вони далися жінці непросто, тож родині довелося закуповувати додаткові ліки, на які пішли всі заощадження. На подальше лікування, яке лише розпочалося, коштів вже немає.

«Лікування довготривале і тільки почалося. Потребує великих коштів, що є для моєї родини захмарною сумою. Кошти, які моя родина збирала мені на ендопротез, закінчуються. Адже я сама виховую дитину і маю маму-пенсіонерку», - каже Світлана.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк 4149 4993 4787 9882 - Смолінська Світлана Олександрівна