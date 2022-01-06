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Термінової операції на хребті потребує Ксенія

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Термінової операції на хребті потребує Ксенія

Дівчинці потрібно зібрати 300 тисяч гривень.

Василина Тимченко звертається до всіх небайдужих українців, щоб допомогли їй зібрати кошти на операцію на хребті для донечки Ксенії.

«Працюю на залізниці, живу в орендованій квартирі з двома дітками 13 та 9 років, в розлученні. Моя донечка Порощай Ксенія - учениця 8 класу Красноградського ліцею. Її діагноз: s-подібний лівобічний сколіоз 4 ступеня, скорочення лівої нижньої кінцівки на 3 см», - розповідає жінка.

Такий діагноз ставить під загрозу правильне функціонування дитячого організму, щоб це зупинити, потрібно оперативне лікування. Його готові провести харківські фахівці, але от конструкцію, яка буде утримувати хребет Ксенії в правильному положені, родина має купити самостійно.

Витрати на неї досягають 300 тисяч гривень. Адже після встановлення титанової конструкції дитині буде показана обов’язкова реабілітація. «Для мене це величезна сума! Я дуже прошу вашої допомоги!» - просить жінка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7554 4748 1769 Тимченко Василина

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