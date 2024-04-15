Тетяна із Запоріжжя опинилась у скруті через свою хворобу

Поки жінці підшуковують клініку для лікування за кордоном, вона вимушена рятуватись вдома дорогими препаратами.

38-річна Гальченко Тетяна потребує допомоги для подальшого лікування. “Після “ковіду” донька лікувалась кілька місяців від туберкулезу, але коли зробили у липні 2022 року біопсію, то виявилось , що у неї рак легенів 4 стадія”, - розповідає мама Тетяни.

Жінці прописали дороговартісне лікування, рятівні капсул, які коштували понад 60 тисяч гривень, діяли понад рік. Але стався рецидив.

“Пухлина почала зростати, зараз призначили імунотерапію, це крапельниці, кожні три тижні по 65000 грн, десять сеансів, (6 зроблено, залишилось ще 4 по 65000 грн) і хіміотерапія, підготовка до якої 10000 грн (ще треба зробити 6 сеансів)”, - продовжує розповідь історію своєї доньки мама.

Щоб врятувати маму двох дітей, українські лікарі готові скерувати її за кордон на подальше лікування, але поки триває пошук клініки, Тетяна вимушена лікуватись вдома. “Пропозицію про лікування у Європі розглядали. Робили запити до різних країн, щоб їхати за домовленістю з клінікою, яка прийме на лікування. Ми чекали результату та продовжували лікування тут на місці у Запоріжжі”, - додає жінка.

Родина фінансово виснажена, вони просять про допомогу! “У зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, вимушена звертатись з проханням про допомогу. Тому прошу врятувати доньку, в неї два маленьких хлопчика, вона хоче жити! Благаю, допоможіть!”, - просить мама Тетяни.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 6090 1405 9739

Гальченко Тетяна Володимирівна