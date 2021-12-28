Китайські лікарі рятують життя Єгора

Хлопчика рятують від раку крові.

Єгору Слатіну лише 7 років, проте його життя вже не вперше під загрозою через онкологію.

«В березні 2017 року в нього вперше було діагностовано хворобу – гострий лімфобластний лейкоз, Т-лінійного типу. Протягом 10 місяців лікування в стаціонарі він дуже важко, але незламно долав важку хворобу і йому це вдалося. З клініки на початку 2018 року він вийшов здоровою дитино з новими мріями та планами на майбутнє», - розповідають рідні хлопчика.

Малюк міцнішав, пішов до школи, але ці літні канікули були сповнені новим випробуванням, бо хвороба повернулась із новою силою. У липні 2021 року у Єгора стався неочікуваний пізній та вкрай важкий рецидив лейкозу.

"Лікарі Європи одразу направляли нас на паліативне лікування. Але, як відомо, зараз у всьому світі в якості підходу до лікування раку, в тому числі лейкозів, активно розвивається CAR-T (химерний антиген рецептора т-клітин). І ми не могли втрати цей єдиний шанс. На жаль, для нашого типу лейкозу це лікування існує лише в Китай, та й то на стадії експериментальних випробувань", - розповідає мама хлопчика.

Потрапити до закритої країни в умовах карантину видалось вкрай складно, але родині це вдалося. Потім на хлопчика чекала госпіталізацію до "ковідної" лікарні, інша прийняти поки не могла. Зрештою, коли дитина потрапила до відповідних фахівців його стан вже був вкрай важким.

"Після закінчення карантину 21.10.2021року на кареті швидкої допомоги нас було доставлено до аеропорту, де ми змогли відлетіти до Пекіну. До Пекінської дитячої лікарні Єгор був доставлений в край тяжкому стані. За результатами аналізів кількість ракових клітин в організмі Єгора складала 98 %, оскільки було втрачено дуже багато часу в карантині, хвороба перейшла в рефрактерну стадію (не реагувала на хіміотерапію), що унеможливлювало взяття необхідних здорових клітин для проведення CAR-T. Протягом майже місяця лікарі боролись за життя, та щоб хоч якось подовжити його, було прийнято рішення спробувати провести алогенну CAR-T (від мами)", - розповідає мама хлопчика.

За планом дитину чекала підтримуюча хіміотерапія, але нещодавно його стан почав погіршуватись, Єгора перевели до інтенсивної терапії, у дитини розвинувся некроз, який спершу не помітили. Все лікування оплатити батьки не в силі, а тепер щей додаткові витрати. Вони змогли зібрати лише 15% від необхідної суми, тому благають небайдужих людей долучитись до подальшого збору.

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СЛАТІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

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