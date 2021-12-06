Тривала реабілітація може подарувати Тимуру повноцінне життя

Батьки просять допомогти зібрати кошти на лікування сина

Тимурчику через передчасне народження у два роки поставили діагноз ДЦП у вигляді спастичного стійкого тетрапарезу, більш вираженого в нижніх кінцівках, із затримкою психо-мовного розвитку, з порушенням статики та ходи.

«Тимур народився з крихітною вагою 1,300 кг передчасно, на 30 тижні, і був у дуже тяжкому стані. Лікарі не давали жодного шансу на життя і лише розводили руками. Тимур не дихав самостійно, тому довго перебував у реанімації і це потягло за собою важкі наслідки у здоров'ї дитини. Вдома ми займаємося масажами, ЛФК, відвідуємо лікарів. Тимур почав проходити реабілітації і з'явилися зрушення. Повільно, але впевнено», - розповідає мама малюка.

Зараз Тимур навчився повзати, ходити на високих колінах, стояти без підтримки. Лікарі бачать хорошу перспективу у його розвитку, але для цього потрібні щоденні заняття, щоб дитина змогла повноцінно, самостійно розвиватися. Він потребує реабілітації 4-5 рази на рік, і кожен день має велике значення. Але батькам не до снаги оплатити потрібні курси самостійно.

«Допоможіть, будь ласка, нашому синочку навчитися ходити самостійно. Кожна реабілітація – це сходинка вгору. І я як мама, звичайно ж хочу бачити свою дитину здоровою і щасливою, яка також зможе бігати як і його однолітки. Ми дуже любимо нашого сина, але ми не маємо таких коштів. Хочемо попросити вашої допомоги для проходження реабілітації. Коштів постійно не вистачає. Допоможіть зробити ще один крок до одужання нашої дитини! Ми будемо дуже вдячні», - просить мама Тимура.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4731 2191 2158 0850

Монобанк 5375411406112990

Дріманова Светлана Сергіївна

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