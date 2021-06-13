Тривалого лікування потребує Андрій для боротьби з онкологією

Ногу 12-річного хлопчика з’їдає рак.

Родина Старовойт із Житомирщини звертається до небайдужих людей, щоб впоратись із оплатою лікування для сина Андрія, у якого лікарі діагностувати саркому Юінга лівої п'яткової кістки.

«Моєму ще зовсім юному синочку лише 12 років, але тепер він повинен боротися за своє життя. Наше життя відтепер проходить в лікарняних стінах. Як боляче і гірко це усвідомлювати, на шматки розривається моє материнське серце дивлячись на страждання мого сина. Боже, дай сили, дай витримати...», - каже мама хлопчика.

Андрійко зараз в Київському міському онкологічному центрі на лікуванні, де йому вже почали вводити хіміотерапію. «Хіміотерапія дається важко, Андрійко бореться, але я бачу як йому тяжко і як це його виснажує! Від їжі та пиття він відмовляється, майже постійно спить... Як би ж ви знали, як я вірю, я понад усе мрію побачити свого сина здоровим, і обов'язково все буде саме так», - додає мама хлопчика.

Лікування хвороби буде тривалим і дороговартісним, родина із невеличкого міста розуміє, що з фінансовим навантаженням їм самостійно не впоратись. «Я благаю вас не покидати нас, допомогти нам дійти до омріяного одужання, тільки разом з вами у нас все вийде», - каже мама Андрія.

Реквізити для допомоги:

Аваль-банк

4149501022391180

СТАРОВОЙТ ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

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