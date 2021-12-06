Трійнята сім’ї Шарінових розділили на трьох один діагноз і потребують допомоги

Малюки без допомоги кваліфікованих реабіліатологів не матимуть достатніх успіхів у розвитку.

Лариса Ширінова із Херсона зважилась розповісти історію своїх синів, щоб мати змогу подарувати їм більш повноцінне майбутнє, яке поки примарне, адже бракує коштів на повноцінне відновлення дітей.

Історія хвороби Давида, Руслана, Артема розпочалася ще до їхньої появи на світ. Малюкам було вже тісно в маминій утробі, тож пологи почалися значно раніше терміну, на 32 тижні вагітності.

«Вони народились із вагою 1450, 1550 і 1650, недоношені із гіпоксією та асфіксією. Лежали в реанімації місяць, там набирали вагу. Пролежали ще там 4 тижні. Артемку зробили операцію на очах. Дякую лікарям, які боролися за життя дітей. Нас виписали з відділення з вагою 2200. Один із хлопчиків був проблемний: він погано їв, не спав, був дуже неспокійний, а в інших взагалі не було помітно, а у свої місяці ми зрозуміли, що вони не сидять, не повзають», - пригадує мама хлопчаків.

Через передчасне народження і все, що за цим почалося, кожен малюк отримав своє ураження, що в результаті призвело до діагнозу ДЦП, спастичний тетрапарез.

«У нас земля пішла з-під ніг. Я не знаю, як ми це пережили, але ми змогли і намагаємося йти далі, тому що хлопчики наші улюблені та довгоочікувані. Ми їздимо на реабілітації, займаємося з логопедом, ЛФК, сенсорна моторика, постійні масажі. У свої 3 роки два малюки навчилися сидіти, говорити, повзати, знають кольори. А третій малюк краще став тримати голову, реагувати на все», – розповідає мама трійнят.

Лікарі наполягають, що поки діти маленькі – це найкращий час для відновлення. Головне не збавляти темпів і зусиль. Та для родини, де працює лише тато, а мама доглядає трьох малюків, зібрати кошти на кожне заняття стає непосильною ношею.

«Нам не можна зупинятися, щоб не було відкатів. А оскільки троє дітей, це все в потрійних розмірах і нам все складніше стає збирати гроші. У нас мрія, щоб дітки стали на ніжки і пішли самі, відвести їх за ручку в садок. ДЦП не вирок, у хлопчиків є всі шанси бути повноцінними дітьми. Тому прошу вас про допомогу, адже разом ми сила», – просить мама хлопчиків.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

МФО банка:305299

IBAN:UA393052990000026204896144429

Рахунок отримувача 26204896144429

РНУКПН отримувача:3107823463

ШИРІНОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА