Турецькі лікарі мають провести Тимурчику трансплантацію кісткового мозку, а на це потрібні кошти

Дитина бореться із онкологією вже вдруге

Тимурчик вже вдруге відчуває на собі вплив онкології, і зараз її долати йому допомагають турецькі лікарі, до яких звернулись батьки.

Вперше хвороба проявилась у дитини кілька років тому з раптового болю – спершу за грудьми, а далі в животі і ніжках. Поки тривали дослідження додалася висока температура.

«Нам зателефонували з лабораторії та запропонували перездати аналізи на ранок. Оскільки аналізи дуже перевищували норму, аналізи нам переслали на електронну почту. Нас дуже це здивувало. Температура підвищувалась, ми викликали швидку допомогу. Лікар швидкої допомоги, подивившись аналізи, обстеживши Тимурчика, запропонував стаціонарне лікування в умовах кардіологічного відділення Одеської обласної дитячої лікарні. Після довготривалих обстежень до Тимурчика на консультацію викликали лікаря-гематолога. 13 вересня 2019 року нам озвучили діагноз: лімфобластний лейкоз група високого ризику», - пригадує батько малюка.

Далі на Тимура чекало важке лікування із хімією і її побічними ефектами, але хлопчик все здолав, і після року ще підтримувальної хімію йому констатували ремісію.

«Від завершення лікування минуло лише 4 місяці. 24.12.2021 почався кашель. Звернулись до дитячого лікаря, здавши аналізи, обстеження, рентген грудної клітини, у нас вірусна застуда. Температура тіла була в нормі, не піднімалась. Кашель трохи стих після ліків. Але 06.01.2022 року кашель різко почав прогресувати, піднялась температура. Нас госпіталізували, а за результатами обстеження поставили діагноз: Вторинний гострий мієломонобласний лейкоз після терапії гострого лімфобластного лейкозу», - додає батько хлопчика.

Лікарі констатували, що зараз для одужання дитині знадобиться трансплантація кісткового мозку. А до цього курс важкої хіміотерапії. Батьки зважились звернутись до медиків за кордоном, щойно вони назбирали суму для початку лікування виїхали із дитиною до Туреччини.

Дитину вже почали лікувати, а батьки тим часом намагаються знайти кошти на оплату послуг лікарів. Адже сама лише трансплантація коштує 100 тисяч доларів. Батько хлопчика - учасник бойових дій, водій-санітар медичного пункту військової частини, а мама зараз із Тимурчиком у лікарні. До порятунку дитини долучаються побратими чоловіка, але до завершення збирання всієї суми ще далеко. Тому родина і їхні друзі просять підтримати малюка у його боротьбі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4993 4309 8859

Однодворцев Олег Олександрович

Більше інформації і реквізитів - https://www.facebook.com/groups/2443887089265448/