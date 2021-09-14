Лікарі рятують Яні життя: їй потрібна допомога

Молода жінка перенесла операцію і зараз потребує подальшого лікування.

33-річна Яна Варавіна почала боротьбу з аденокарциномою яєчника і потребує допомоги добрих людей.

«23 листопада була зроблена діагностична лапораскопія і поставлений цей діагноз, пухлина зачепила кишечник, потрібна була складна операція. 18 грудня її провели і в Стамбулі – видалили матку з придатками, яєчниками, і видалені кишечники 20 і 25 см, виведена калостомія», - розповідає Яна.

Після операції почалося лікування хіміотерапією. "Після операції і 6 курсів хімії і ще однієї операції були виявлені ракові клітини і продовжили лікування на 4 курсу хіміотерапії", - розповідає дівчина.

Це лікування в Туреччині буде коштувати майже у два рази дорожче, ніж в Україні, тому Яна вирішила лікуватись вдома. Та навіть на це лікування потрібно понад 4 тисяч доларів. Дівчинка просить допомогти зібрати їй необхідну суму.

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Варавіна Яна

https://www.instagram.com/yanusi4ka1707/



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