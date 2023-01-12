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У Білому домі заявили, що постачатимуть Україні зброю до перемоги над російськими агресорами

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У Білому домі заявили, що постачатимуть Україні зброю до перемоги над російськими агресорами

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У Адміністрації президента США пообіцяли швидко рухатись та підтримувати Україну всіма необхідними інструментами

США будуть продовжувати постачання озброєння для України, щоб забезпечити її перемогу у протистоянні з російськими агресорами.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"США продовжуватимуть стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, і ми були дуже чіткими й послідовними в цьому питанні. Ми швидко рухаємось та підтримуємо Україну інструментами, необхідними для перемоги в цій війні",- підкреслила представниця Білого дому.

Вона зазначила, що минулого тижня адміністрація президента США виділила Україні один з найбільших пакетів військової допомоги з початку повномасштабної війни з РФ.

"І так продовжуватиметься далі. Знову ж, ми стоятимемо з ними (з українцями – ред.), допоки ми їм потрібні",- наголосила Жан-П’єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні озвучили терміни передавання Україні БМП Bradley для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі оцінили ймовірність, чи є перспектива припинення боїв в Україні найближчими місяцями.

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Дата публікації
Перегляди
385
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