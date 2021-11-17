У Богданчика з’явилась надія стати на ноги, але для цього потрібні значні кошти

Здобути омріяне майбутнє допомагають волонтери.

Спеціалізовані реабілітологи допомагають Богдану здобувати ті навички, які інші дітки отримують від народження. Але це коштує непосильні для родини кошти, тож їм взялися допомагати волонтери, адже історія життя хлопчика не може залишити байдужим.

Богдан один із 4 дітей у своїй сім’ї, та сталось так, що мама вирішила піти від них і залишити на виховання батькові. Щоби зводити кінці з кінцями, батько щодня на роботі, а займатись дітьми вже не було часу. Та Богданчику це було вкрай необхідно. Ще у 2014 році йому поставили діагноз ДЦП, але отримати спеціалізовану допомогу він не зміг, курси масажів, які могла дозволити собі сім’я, мало допомагали. Як наслідок - зараз Богдан сам не ходить, пересувається у візку.

«Він перебуває на індивідуальному навчанні. Звісно, Богдан трохи відстає від своїх однолітків, але має хорошу пам’ять. Їсть сам, писати теж сам намагається, часом треба йому допомогти», – розповідає тато.

Якось малюк розповів соціальним працівникам, що мріє стати поліцейським. Про це дізнались у місцевому відділку і вирішили приготувати для дитини сюрприз. До нього приїхали копи і залучили Богдана до «роботи». Про історію поліція розповіла на своїй сторінці в соціальних мережах і так про дитину дізнались волонтери, які вирішили, що спробують Богданчику допомогти. Спершу для дитини організували консультацію із спеціалістом, який констатував, що стан хлопчика не такий важкий. І кваліфікована реабілітація може поставити його на ноги.

Волонтери організували благодійну ярмарку і зібрали кошти на перші курси реабілітації. Та їх буде замало, потрібно щонайменше 6 комплексних підходів і кожен коштує понад 30 тисяч гривень.

«Дуже-дуже потрібна матеріальна підтримка. Ті кілька тисяч, які виплачуються на дітей, – це мізер, якого вистачає на елементарне. На лікування потрібні значно більші суми: зараз ідеться мінімум про 150 тисяч гривень. Бо всі процеси відновлення лише починаються, потрібні будуть процедури, медикаменти, в майбутньому спеціальні апарати для розробки ніжок і ще багато чого. Але дитина цього варта» – розповідає волонтерка Ольга Бузулук.



Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 5168 7427 1605 8122 Мацьоха Світлана (бабуся).