У Києві створили мапу працюючих аптек: можна перевірити наявність препарату

У Києві створили мапу працюючих аптек: можна перевірити наявність препарату

Список аптек буде поступово поповнюватись.

У Києві створили мапу працюючих аптек.

Про це 28 лютого повідомив керівник цифрової трансформації столиці Петро Оленич.

На мапі можна переглянути, чи є у наявності інсулін в аптеці.

Також вона доступна у застосунку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що станом на ранок 28 лютого метрополітен в Києві працює у режимі перевезень. Поїзди курсують по червоній, синій та зеленій лініях, але із скороченим маршрутом.