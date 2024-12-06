У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилось на допомогу Україні

У Сполучених Штатах залишилось на допомогу Україні приблизно $9 млрд в рамках ініціативи про сприяння безпеці, а також оборонних пакетів, передача яких. Знаходиться у сфері президента Джо Байдена.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Залишилося $2,21 мільярда в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також $6,8 мільярда в межах президентських повноважень", - пояснив він.

На питання про те, чи встигне відомство передати Україні допомогу на всю суму до кінця каденції діючої адміністрації, він відповів, що з Білого дому надійшов наказ, який передбачає "докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності".

Представник Пентагону заявив, що наразі міністерство займається цим питанням.

"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України", - зазначив він.

Крім того, Райдер заявив, що США будуть продовжувати це робити і надалі будуть тримати контакт з українцями, союзниками та партнерами, щоб Київ отримав все необхідне для захисту свободи й суверенітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгрес США не голосуватиме за додаткову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен анонсував допомогу для України на всю суму в $61 млрд.

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