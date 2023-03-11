У РФ звинуватили компанію у дискримінації через функцію бронювання готелів без росіян

Російськомовні користувачі сервісу можуть вибрати готель, в якому зовсім не буде російськомовних.

У Росії у сервісі броньованих авіаквитків і готелів Aviasales з'явилася функція вибору готелів з мінімальною кількістю російськомовних. Відповідь депутатів Держдуми не забарилася. Один з них, Віталій Мілонов, звинуватив компанію в дискримінації росіян.

У сервісі зазначили, що фільтр не має жодного стосунку до дискримінації за національною ознакою.

Як пояснили у компанії, фільтр показує кількість у готелі гостей, які говорять іноземними мовами Однак аналогічні фільтри працюють і в інших країнах, вони налаштовані під мову користувача.

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"Людям комфортніше відпочивати у своєму мовному середовищі. Це давно відомий факт в індустрії туризму. "Ситуація: ви приїхали до Туреччини і знаєте англійську на рівні "хау ду ю ду". Звісно ж, буде приємніше опинитися поряд з тими, хто говорить тією самою мовою, що і ви", – пояснив появу фільтра співробітник Aviasales.

Додамо, НАЗК України внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни, бо компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила там свій бізнес.

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