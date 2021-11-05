Укол, який може врятувати життя: у Херсонській області збирають кошти для маленької Адель

Батьки дитини просять небайдужих про допомогу.
Батьки хворої дівчинки з Херсонщини просять усіх небайдужих долучитися до збору коштів для лікування їхньої доньки.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 5 листопада.
Півторарічна Адель Мотенко хворіє на спинальну м’язову атрофію. Її може врятувати укол, вартістю майже 2 мільйони доларів.
Збір триває рік і за цей час вже вдалося зібрати 80% цієї начебто нереальної суми. На дівчинку вже чекають у клініці міста Сан Антоніо в Сполучених Штатах. Залишилося одне - до кінця листопада оплатити рахунок.
До акції просять долучитися усіх небайдужих, хто може сьогодні, 5 листопада, перерахувати свій денний заробіток на рахунок Адель.
Дати шанс дитині на повноцінне життя може кожен з нас. Рахунки можна побачити і на нашому сайті - ТСН.ua - у розділі “Допомога”.
“Наразі зібрано 1 мільйон 400 тисяч доларів. Ми маємо рахунок з клініки Техасу з новою сумою - 1 мільйон 870 тисяч доларів. І його треба сплатити до кінця цього року”, - сказав Андрій Мотенко, батько дівчинки.
"Кожен громадянин може перерахувати одноденну свою зарплатню для Аделіни. І таким чином навіть за один день ми можемо закрити збір. Це дійсно реально, це такий великий крок вперед, це дійсно можливо", - додала Наталя Мотенко, мама Аделіни.