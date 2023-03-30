Україна отримала грант від США у розмірі понад 1,2 млрд доларів

Від початку повномасштабної війни США виділили для України понад 15 мільярдів доларів у вигляді грантів.

У середу, 29 березня, Україна отримала грант від Сполучених Штатів у розмірі 1 мільярд 253 мільйони доларів США. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

"Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету, зокрема, на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО", - йдеться в повідомленні.

Кошти надали Україні із допомогою Цільового фонду Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Від початку повномасштабної війни США виділили для України 15,5 мільярда доларів у вигляді грантів.

Раніше ми повідомляли, що Канада надасть Україні кредит у розмірі понад 1,5 мільярда доларів.

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