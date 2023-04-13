Україна отримає 115 млрд дол довгострокової підтримки від міжнародних партнерів – Шмигаль

Мобілізація ресурсів для України була однією з головних тем під час візиту прем'єра в Вашингтон.

Міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки. Це забезпечить фінансову стабільність держави, і дасть чіткий сигнал Росії, що союзники підтримуватимуть України стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

Про заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що мобілізація ресурсів була однією з головних тем під час візиту в Вашингтон.

"У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно 14 мільярдів доларів. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення", - додав очільник уряду.

Він подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, країнам G7 та іншим міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають Україні вистояти й почати відновлення.

Нагадаємо, Шмигаль під час зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном закликав надати українським військовим винищувачі F-16. На думку прем'єра, ЗСУ показали на полі бою, що вони здатні якісно використовувати західну зброю.

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