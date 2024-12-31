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Україна отримає 13 мільйонів євро від Італії для відновлення енергетики

Україна отримає 13 мільйонів євро від Італії для відновлення енергетики

Фото: pixabay.com

Таким чином Італія підтверджує свою постійну підтримку стійкості українського енергетичного сектору.

Кошти спрямують на відновлення пошкодженої війною енергетичної інфраструктури та стабілізацію електропостачання.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Італії.

Як повідомили у відомстві, таке рішення є значним кроком у зусиллях відновлення енергетичних систем, пошкоджених конфліктом.

"Внесок Італії – один із найзначніших з боку окремої країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий період", – ідеться у повідомленні італійського МЗС.

Зокрема, там зауважують, що Італія "підтверджує свою постійну підтримку стійкості українського енергетичного сектору, в тому числі через Конференцію з реконструкції України, яка відбудеться у Римі у липні наступного року". 

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що США нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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