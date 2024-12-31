Україна отримає 13 мільйонів євро від Італії для відновлення енергетики

Таким чином Італія підтверджує свою постійну підтримку стійкості українського енергетичного сектору.
Кошти спрямують на відновлення пошкодженої війною енергетичної інфраструктури та стабілізацію електропостачання.
Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Італії.
Як повідомили у відомстві, таке рішення є значним кроком у зусиллях відновлення енергетичних систем, пошкоджених конфліктом.
"Внесок Італії – один із найзначніших з боку окремої країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий період", – ідеться у повідомленні італійського МЗС.
Зокрема, там зауважують, що Італія "підтверджує свою постійну підтримку стійкості українського енергетичного сектору, в тому числі через Конференцію з реконструкції України, яка відбудеться у Римі у липні наступного року".
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що США нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.
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