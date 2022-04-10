Українські захисники знищили ще один склад зі зброєю російських окупантів: відео

Українські захисники успішно знищили ворожий склад з боєприпасами.
Українські захисники на сході України знищили ще один ворожий склад зброї.
Про це 10 квітня повідомляє Міністерство оборони України.
"Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ "Схід" виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно нанесли вогневого ураження. Як завжди, професійна та чітка робота наших захисників", - наголосили в Міністерстві оборони.
Нагадаємо, українські військові завдали удару по скупченню сил російських окупантів на аеродромі в Мелітополі.
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