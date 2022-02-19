Вадим просить допомогти йому в купівлі ліків, які продовжують йому життя

Вадим просить допомогти йому в купівлі ліків, які продовжують йому життя

На лікування чоловік витратив вже понад півтора мільйона гривень.

Коли Вадим вирішив видалити родимки – це видавалось звичайною косметичною процедурою, але все рівно її провели в херсонському онкодиспансері, щоб переконатись, що загрози немає. Та пізніше виявилось, що загроза була неминучою.

«Після видалення, отримавши довідку з лабораторії, що все гаразд, жив собі далі. Але через 3-4 роки одного разу вночі намацав якийсь горбок під пахвою справа боку. Звернувся до хірурга, але той порадив спостерігати. Звернувся вже через 3-4 місяці до іншого хірурга, вже онколога, якому картина не сподобалася взагалі. Зробили всі можливі діагностики, але все було гаразд, тоді запропонували видалити лімфовузли. Операція минула добре, але зразки, які віддали на гістологію, показали результат - меланома без джерела пухлини. З цього дня моє життя перестало бути колишнім», - розповідає Вадим.

Подальше обстеження вже в Києві виявило, що хвороба поширилась вже в головний мозок, тож Вадиму довелося лягти на радіохірургічну операцію на головному мозку за допомогою кіберножа.

А далі онкологи повідомили, що лікування у випадку Вадима можливе лише завдяки імунотерапії, яка дозволить організму самостійно розпізнавати уражені клітини і боротися із ними.

«Пройшов 8 крапельниць цього препарату, між ними їздив на діагностику КТ та МРТ до Києва, і влітку 2020 року був відпущений на кілька місяців до наступної діагностики. У вересні того ж року не було виявлено нічого поганого крім незначного потовщення 12 палої кишки, а вже у листопаді потовщення збільшилося і перетворилося на виразковий метастаз. Через коронавірус у грудні одразу не зміг нічого продовжити, поки не отримав хороший ПЛР. Та за невеликий промідок часу виразка почала кровити, впали показники крові», - продовжєу свою історію чоловік.

Операція, яку провели, не принесла результату і лікарі готові були вже здатись і готувати Вадима до найгіршого, але чоловік знайшов спеціалістів, які запропонували новий вид лікування. Препарат, який треба приймати постійно і це не дасть хворобі прогресувати.

В чем счастье брат?Проснуться утром ,позвонить родителям а там подняли трубку и ответили что все хорошо,давление не... Опубліковано Вадимом Приймаком Вівторок, 15 лютого 2022 р.

Від березня 2021 року лікування розпочалося і ціна такого порятунку на місяць перевищувала 2700 доларів. Воно дає результат. Та кошти у родини Вадима вже закінчились, продовжувати лікування просто немає за що.

«Грошовий ресурс, на превеликий жаль, не безмежний, а заробити такі суми я не можу, та й навряд це можливо в моїх реаліях, та й взагалі в реаліях життя. Але хочу жити! І як би не просто мені було прийняти це рішення, прошу допомогти продовжити лікування і життя мені», - просить Вадим.

Реквізити для допомоги:

5375411504322145 Монобанк ГРН

5168757395033220 ПриватБанк ГРН

4149499371633775 ПриватБанк EUR

Приймак В.В