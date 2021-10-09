Важкі пологи у мами Вані дуже вплинули на його здоров’я, і тепер йому потрібна реабілітація

Малюк отримав ушкодження, які призвели до ускладнень.
Ваня народився у жовтні 2016 року, але не все минулося вдало, малюка видавлювали з утроби мами, і щойно він з’явився на світ, потрапив до реанімації.
«В результаті пологів дитина отримала травму: перелом потиличної кістки, крововилив в скроневу-тім'яну область, анемію», - розповідає мама хлопчика.
Такі події не минулися безслідно, за два роки малюку поставили діагноз ДЦП, спастичний церебральний параліч, рухові порушення 4 рівня.
«Вані потрібні постійне медикаментозне лікування і фізичні навантаження. Але в наш час допомога спеціаліста дуже дорого. Лікарі нам шанс дають на відновлення. В лютому місяці 2020 року ми робили операцію по підрізання м'язів. Ми вміємо повзати, сидіти, за допомогою ходити біля опори. Він великий молодець», - розповідає мама Вані.
Подальші успіхи малюка залежать від реабілітації, але вона надсильно дорога для родини. Вони розраховують на допомогу небайдужих.
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