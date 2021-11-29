Важкий стан сина змусив маму Жені звернутись за допомогою

Дитині потрібна інтенсивна реабілітація.

Мама Євгена Поліщука звертається за допомогою в лікуванні свого синочка. Малюк через пологову травму є інвалідом дитинства «1А» групи. У дитини ДЦП, спастичний тетрапарез зі стійкими руховими порушеннями, вираженою психомоторною затримкою розвитку, вторинною мікроцефалією, симптоматична епілепсія, поліморфні і генералізовані напади, резистентні до антиконвульсивної терапії.

«Світ зустрів його з важкими випробуваннями: три реанімації, перші 3 місяці життя в лікарні... Зараз Женя перебуває у важкому стані, практично не рухається, не тримає голову, не сидить, не стежить за предметами. Від народження ми їздимо по лікарнях і, на жаль, результатів мало», - каже мама Жені.

Українські медики радять інтенсивну реабілітацію, адже в дитячому віці мозок пластичний і здатен адаптуватись.

«Женя бореться за своє життя 24 години на добу, і ми разом з ним, але для молодої сім'ї оплачувати дороге медикаментозне лікування і до того ж реабілітації дуже складно. Тому моя сім'я дуже просить добрих людей допомогти поставити на ноги нашого любого синочка. Один курс реабілітації коштує десятки тисяч гривень гривень - це без переїзду і житла, а таких курсів потрібно 4-6 на рік», - каже жінка.

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Поліщук Вероніка Тимофіївна

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