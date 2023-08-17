Ведуть контрнаступ у самому пеклі: захисникам на Запоріжжі терміново потрібна допомога (відео)

Військовослужбовцям 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, які ведуть контрнаступ у самому пеклі на Запорізькому напрямку, терміново необхідна допомога.

У коментарі сайту ТСН.ua захисники розповіли, що нещодавно втратили автомобіль через ворожий обстріл.

"Розвідці 47-ї бригади конче потрібна ваша допомога. За час виконання бойових завдань багато разів ми своїми силами збирали на загальні потреби нашого взводу, але зараз вже не витягуємо. Нещодавно ми втратили автомобіль через ворожий обстріл. Наразі не маємо змоги вільно пересуватися в район проведення", – зазначили військові.

Силами їхнього взводу вони вже зібрали 70 тисяч гривень, але машина коштує 190 тисяч гривень, тому цього недостатньо.

"Таким чином нам треба добити ще 120 тисяч гривень на придбання автомобіля для виконання завдань. Ми вдячні за все, що ви робите для Збройних сил України і будемо вдячні за будь-яку допомогу для нашого взводу. Слава Україні!" – додали військові.

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Захисникам на Запоріжжі, які ведуть контрнаступ у самому пеклі, потрібна допомога

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