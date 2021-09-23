Величезна злоякісна пухлина спричиняє біль і ставить під загрозу життя 3-річної Арінки

Дитина зараз в Ізраїлі і готується до лікування.

У Аріни діагностували гангліонейробластому – злоякісна пухлина спинномозкового каналу та зачеревинного простору – вже коли вона досягнула величезних розмірів і почала викликати значні вади у стані дитини.

«Цілий рік ми намагались зрозуміти, що з нашою дитиною. Безліч аналізів, лікарів, досліджень не дали результатів. Дитина не могла спати ночами та днями, постійно болів живіт, не могла нормально ходити, бігати, стрибати. А від весни перестала сідати навпочіпки, не могла сама нагинатися, поперековий відділ перестав гнутися, м'язи ніг стали в'ялими пропали рефлекси в ногах. За рекомендацією невролога ми здали аналізи на всі види міопатій, хвороби Помпе, Фабрі, Гоше, які були направлені за кордон та очікували відповіді. Тим часом дитині ставало все гірше, ноги боліли постійно, вона зовсім перестала спати», – розповідає мама дівчинки.

Одного дня до дівчинки довелося тричі викликати швидку, адже болі були нестерпними і крихітка безперестану кричала, але навіть тоді лікарі припускали, що дитина намагається маніпулювати, а не справді відчуває біль.

«Ніжки розходилися у різні боки, какати та пісяти сама вона вже не могла. Ми потрапили у неврологічне відділення, де з причини того, що дитина сама не пісяє, було зроблено МРТ, на якому було виявлено величезну пухлину. Після чого ми негайно звернулися за консультацією до київського нейрохірурга, який нам повідомив, що ситуація катастрофічна, що оперувати це неможливо, та направив нас на консультацію до онкологів Інституту раку. Вони повідомили, що негайно треба провести хіміотерапію, щоб зупинити процес», – пригадує мама дитини.

Перші дослідження пухлини показали, що вона начебто доброякісна, але батьки вирішили пересвідчитись і зразки відправили також і до Ізраїлю. Там діагноз був ганглеонейробластома – злоякісна пухлина. Дізнавшись про це, батьки вирішили полетіти з дитиною на лікування до тамтешніх медиків.

Зараз родина вже на місці. Шоком для рідних стало, що дитині знову змінили діагноз. Але лікування зможуть почати після остаточного обстеження. А у батьків є ці кілька днів на пошук коштів, як для лікування, так і перебування за кордоном.

«У нашої донечки не функціонує ліва ніжка та органи малого тазу, в неї стоїть сечовий катетер, пухлина перетиснула нервові закінчення. Їй дуже боляче какати, бо вона не може сама це зробити. Сидіти сама вона не вміє, весь час лежить та страждає від того, що не може як раніше пересуватися сама. Арінку необхідно терміново лікувати, ми втратили багато часу», – каже мама дитини.

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