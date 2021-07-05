Ви можете допомогти змінити майбутнє 2-річного Сергійка

Малюку потрібна діагностика і тривала реабілітація.

2-річний Сергійко Єрмак має вади в своєму здоров’ї, причини яких потрібно виявити, щоб встановити правильний діагноз і вже почати справді дієве лікування.

Занепокоєння, щодо здоров’я сина у батьків розпочалися, коли малюку було пів року – батьки помітили затримку в розвитку, постійну сонливість малюка, зникнення емоцій.

«Через місяць стався перший напад інфантильних спазм, напади були серійні. Протягом наступного місяця у дитини було по 6-8 серій нападів, в кожному до 94 складання тіла. Поставлено діагноз - важка епілептична енцефолопатія, синдром Веста, вторинна метахондріальная дисфункція, затримана розвитку, вада серця. Чотири місяці вівся підбір препаратів, нічого не приносило результату. Напади наростами, що провокувало вже повну зупинку розвитку», - розповідає мама малюка.

Тож лікарі вдалися до складної гормональної терапії, що дало можливість почати активну реабілітацію, щоб наздоганяти розвиток. «Всім навичкам, які здорова дитина повинна набувати сама, нашого Сергійка потрібно вчити. Це навички самообслуговування, розуміння зверненої мови, вказівний жест, почуття себе в просторі і багато іншого. Для цього необхідні щоденні заняття з фахівцями», - розповідає мама малюка.

До всього під час обстеження у Сергія виявлено ще ваду серця, яку потрібно оперувати."Кошти на операцію ми шукаємо своїми силами і за допомогою друзів і знайомих. Але перед операцією потрібно попрацювати серцевому м'язі. Звертаюся до Вас за допомогою, щоб пройти влітку реабілітацію для відновлення інтелекту і в басейні, щоб зміцнити серцевий м'яз перед операцією зі встановлення окклюдера", - просить жінка.

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Єрмак Олена Сергіївна

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