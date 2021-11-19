Ви можете подарувати шанс на повноцінне життя Юрію

Чоловікові потрібно дуже дороге лікування

Понад половину свого життя Юрій навіть не підозрював, що має хворобу, яка повільно забирає в нього можливість рухатись і зрештою може його вбити.

«Коли лікар сказав мені, що в мене розсіяний склероз, то це звучало як маячня. Виявилося, що «мій» склероз не має нічого спільного зі склерозом літніх людей. Тепер я знаю про цю хворобу все. Я не можу читати, тому що вже через 3 секунди очі самі тікають кудись і волі не вистачає їх утримати. Через те я не можу писати. Я не можу одночасно йти і розмовляти, тому що кожна дія вимагає максимальної концентрації. За 9 років я майже забув, як це бути здоровим», - розповідає Юрій.

Але за час хвороби чоловіка наука прогресувала і зараз вже є ліки, які повертають хворим здатність контролювати хворобу і мати звичайне повноцінне життя.

«Дуже не хочеться остаточно перетворюватися на овоча, тому я зважився просити про допомогу земляків. Курс коштує близько 430 тис. гривень. Це 4 ампули, ще плюс 2 ампули обіцяли як бонус. Лікар каже про шанси 7 з 10, і це дуже непогано, як мені здається», - переконує Юрій.

Сотні тисяч гривень для однієї людини - захмарна сума, але для багатьох, це невеликі кошти. «Сподіваюся, з вашою допомогою, я потраплю до числа щасливчиків», - каже чоловік.

Реквізити для допомоги:

Приват: 5168 7450 1597 0210 Веретко Юрій Петрович