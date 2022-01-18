Від 2019 року Марина бореться із онкологією і зараз потребує допомоги

Жінці знадобиться дуже дороге лікування.

Марина Позднякова змушена просити фінансової допомоги на своє лікування, адже без неї подальше життя неможливе.

«У моїй мами у листопаді 2019 року була проведена діагностична лапароскопія та поставлений діагноз рак яєчника 3 стадії, з метастазами. Після чого було проведено 3 курси хіміотерапії. І 28.01.2020 було проведено операцію з видалення жіночих органів та сальника. Після чого було 4 курси АПХТ», - розповідає донька Марини.

Таке лікування подіяло на пів року, була довгоочікувана ремісії. Але вона протрималась не так довго і лікарі підозрюють, що посприяв тому COVID-19, яким жінка перехворіла у жовтні 2020 року.

«Лікарі діагностували рецидив. Збільшився онкомаркер, збільшився живіт через асцит. Зараз мама проходить курси хіміотерапії та неодноразово змінювалися її схеми. Усього пройшла 22 курси та 40 хімій, але нічого не допомогло. Тож для подальшого лікування потрібна таргентна терапія, а один курс коштує близько 80 тис. грн, а їх потрібно понад 10 курсів, один раз на 21 день», - розповідає донька Марини.

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4149 4991 3701 3502

Позднякова Аліна