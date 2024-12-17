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Відмовився евакуюватись без котів: чоловіку на кріслі колісному потрібна допомога

Відмовився евакуюватись без котів: чоловіку на кріслі колісному потрібна допомога

Володимир прощається із кішкою, яку прихистив під час війни

Чоловіку потрібна нова домівка, де б він міг жити разом із котами.

Активісти просять допомогти їм евакуювати та знайти прихисток для чоловіка з Костянтинівки на Донеччині. Володимир пересувається на кріслі колісному і за його словами, йому відмовились допомогти, оскільки він сказав, що не покине своїх двох котів.  

Про це пише активістка громадської організації "12 вартових", яка займається евакуацією тварин, Лала Тарапакіна. 

Активісти громадської організації зазначили, що Володимир мешкає у гуртожитку лише з котами. Він хотів евакуюватись разом із тваринами, проте йому відмовили. 

"Володимир залишився в гуртожитку в Костянтинівці один на своєму кріслі колісному. Він намагався подавати заявки на свою евакуацію, та йому відмовили забирати його з двома кішками. Евакуюватися без них він відмовився. За цей час, що він живе один, до нього прибилася Дашка, третя кішечка, і саме по неї ми приїхали за його заявкою", - пишуть активісти. 

Лала Тарапакіна просить допомогти чоловіку знайти прихисток, де б він міг жити разом зі своєми котами. 

Якщо ви можете допомогти, пишіть авторці посту у Facebook за цим посиланням

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