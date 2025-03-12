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Відновлення допомоги США для України: у Польщі повідомили, яка ситуація з транспортуванням зброї

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Відновлення допомоги США для України: у Польщі повідомили, яка ситуація з транспортуванням зброї

Військова допомога Україні / Ілюстративне фото

Постачання наразі розблоковане.

У Польщі підтвердили, що військова допомога США знову прямує до України. Так, транспортування зброї через польський хаб відновлене.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X.

"Знову почали транспортування американської зброї через (POLLOG HUB) в Ясьонці в Україну", - написав він.

Раніше йшлося про те, що припинення допомоги від США не вплине на фронт принаймні впродовж наступних трьох-чотирьох, можливо, навіть шести місяців. Але більш вразливою є ППО.

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