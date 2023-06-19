Відомий боєць ЗСУ Маркус збирає на дрони: попередні втратив під час контрнаступу

За словами військового, необхідно швидко зібрати понад 3-4 мільйонів гривень.

Відомий український військовий, головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус оголосив про терміновий збір коштів для його бригади на закупівлю дронів.

Про це він написав у Facebook.

Багато своїх дронів бригада Маркуса втратила під час контрнаступу.

"За час штурмів ми втратили чимало наших дронів, а це серйозно загрожує погіршенням системи управління боєм. Тому, кров із носа, але нам необхідно якнайшвидше замінити втрачені борти, щоб нестача дронів не коштувала життя нашим бійцям. Без вас не витягнем", – написав він.

За словами військового, необхідно швидко зібрати від 3-4 мільйонів гривень.

"Від", бо дрони на війні – витратний матеріал, хоч і дуже цінний. Будемо вдячні за будь-яку допомогу", – пояснив Маркус.

Реквізити благодійного фонду за посиланням: Markus Foundation.

Раніше американські аналітики розповіли, що ЗСУ можуть призупинити контрнаступ.

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