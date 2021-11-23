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Віка 8 років бореться із пухлиною в мозку: потрібні кошти на лікування

Віка 8 років бореться із пухлиною в мозку: потрібні кошти на лікування

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Віка 8 років бореться із пухлиною в мозку: потрібні кошти на лікування

Подальше лікування буде коштувати понад 200 тисяч гривень.

Колі Віці було 10 років, дівчинка вперше потрапила до лікарні через свій важкий стан. Як виявилось, його спровокувала пухлина в головного мозку. Згодом стало відомо, що пухлина злоякісна - медулобластома. Тоді, 2014 року, дівчинку прооперували.

«Ми пройшли до 2016 року хіміїотерапії променевою терапією. І були у ремісії 1,5 року. Потім знову рецидив, ми пройшли високодозові хіміотерапії. Променеву пройшли, і ось закінчили 23 вересня. Знову зробили МРТ. Але ще в голові є залишки хвороби», - розповідає мама дитини.

Зараз Віці призначили новий протокол лікування, і він має бути вирішальним. Але після майже 8 років лікування у родини зовсім не залишилось коштів на його продовження. Та саме зараз здатись після стількох зусиль через відсутність коштів, родина не може собі дозволити. Тому зважились просити у незнайомих людей допомоги.

«Віці зараз 17 років, а маэ вигляд на 10, бо після "променів" у 2016 ​​році перестала рости. Зараз потрібно 240 тисяч гривень на препарат. Крім цього, ми п'ємо ще багато підтримувальних пігулок», - розповідають рідні дівчинки і просять про посильну допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7574 0753 2714 

ГОРБАТЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

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