Віка бореться за своє життя, і їй потрібна ваша допомога

Дитина зараз проходить лікування в стамбульській клініці.

Вікторія Гончарук вже два місяці перебуває під пильним наглядом лікарів, адже у свої 14 років дівчинка виборює своє життя у злоякісної пухлини, яку в неї діагностували.

«26 вересня 2021 року у нашої Вікусечки лікарі виявили новоутворення в мозку. З того часу наша сім'я живе в страшній реальності, на жаль, це не страшний сон. 5 жовтня було проведено оперативне втручання - найвищого 5-го ступеня складності в інституті нейрохірургії Ромоданова. Пухлину видалили, але вона виявилась злоякісною. Діагноз: злоякісна пухлина 3-го шлуночка головного мозку», – розповідає мама дівчинки.

Батьків попередили, що далі у дитини надскладне випробування - потрібні хіміотерапія, променева терапія та реабілітація. Та реальність була ще жорсткішою - знадобилась і ще одна операція. Родина була змушена вести дитину до закордонних лікарів.

«27 листопада вже минуло два місяці з того часу як життя поділилось на "до" та "після"... В голові купа думок, які плутаються між собою, а іноді на долю секунди здається, що це все приснилось, особливо зранку, коли відкриваєш очі... Але ні, це реальність, яку треба прийняти. З початку тижня у нас новий етап лікування в Стамбулі. Вже розпочали променеву терапію, очікуємо на аналізи, які потрібні для протоколу хіміотерапії», - розповідає мама дівчинки.

Для повного курсу лікування турецькі лікарі попередньо встановили рахунок у майже 50 тисяч доларів, з яких родині вже вдалося зібрати половину. Решту взяти немає звідки, тож доводиться звертатись до чужих їм людей.

«Незважаючи на найважчий період в житті нашої сім'ї, ми молимося, віримо і будемо йти до перемоги над хворобою та до зцілення нашої Вікторії. Просимо вас підтримати і будемо безмежно вдячні за молитву і фінансову допомогу», - додає мама Віки.

Реквізити для допомоги:

Картка Юніора: 5168 7559 0878 4164

Гончарук Вікторія

АБО

5363 5420 1281 5636

4731 2196 1243 6976

Гончарук Наталя Михайлівна

Також:

5168 7573 8848 3176

Гончарук Віталій Володимирович