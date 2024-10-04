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Військовий назвав місто, на яке посуне російська армія після Вугледара

Військовий назвав місто, на яке посуне російська армія після Вугледара

Війна. / Фото: Associated Press

Під натиском ворога українські оборонці можуть відступати.

Російським окупантам вдалося захопили місто Вугледар на Донеччині. Загарбники будуть намагатися просуватися вперед. Зокрема, до Курахового.

Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

На його думку, наступними населеними пунктами, які планують захопити росіяни, може стати Максимільянівка та Дальнє.

"Штурмувати місто "в лоб" важко, особливо коли там стоїть один з найпотужніших підрозділів ударних БпЛА", - наголосив Бунятов.

З його слів, у випадку захоплення села, ворогу буде зручно тиснути на фланг Курахове та розвивати наступ у напрямку Богоявленки. Це поставить під загрозу оточення ряду сіл, змусивши українських військових відступати, наголосив військовий.

"Сподіваюсь наше командування слідкує за перебігом бойової роботи на даній ділянці та не допустить такої тотальної тактичної поразки", - заявив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар. Зазначається, що внаслідок дій окупаційних військ виникла загроза оточення міста.

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