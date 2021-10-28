Влада сподівається на допомогу небайдужих у лікуванні від лейкемії

Дівчину рятують турецькі лікарі.

20-річній Владі Білоусовій у липні лікарі повідомили, що її організм уразила гостра лімфобластна лейкемія, і тепер її життя буде пов’язане із лікарнями.

«Спочатку вона проходила лікування у Харкові. Оскільки прогноз був невтішним, а допомога викликала сумніви, було прийнято рішення перевести її до турецької клініку і нині вона лікується там», - розповідають друзі Влади.

Лікування важке і має свої побічні ефекти, які тягнуть за собою додаткові медичні втручання і фінансові навантаження.

«1,5 місяця тому Влада закінчила 1 блок хіміотерапії, внаслідок якого у неї зупинилася робота кишківника і була проведена термінова операція, вартістю 3500. Тепер після закінчення 2-го блоку хіміотерапії лікарі призначили другу операцію, метою якої є закриття кишечника, з подальшою реабілітацією», - додають друзі дівчини.

Щомісяця перебування у клініці коштує 10-15 тис. доларів. Завдяки близьким, друзям, знайомим Владі вдалося пробути в клініці 3 місяці, але кожен наступний місяць дається все складніше. Але це лише початок шляху. У серпні клініка надала попередню суму на лікування за пів року - 70 000 $, але сума зростає через супутні ускладнення.

«Зараз у мене та моєї родини надія лише на допомогу добрих людей. Просимо посильної допомоги. Вірю, що все буде гаразд. Будемо вдячні будь-якій вашій допомозі 5, 10, 20, 50, 100 грн, будь-яка сума дуже цінна», - каже Влада.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк: 5168 7520 1163 9799 Білоусова Владислава

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