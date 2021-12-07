Волонтерка Вікторія опинилась у скруті через хворобу і просить про допомогу

Волонтерка Вікторія опинилась у скруті через хворобу і просить про допомогу

Жінці потрібне лікування, яке не до снаги її родині.

Плоскоклітинна карцинома легень – саме такий діагноз наприкінці січня 2021 року довелося почути Вікторії Бондаренко-Ковтанець від лікарів.

Відтоді почалося лікування, але жінка не переривала своєї діяльності з порятунку тварин. «Та навіть таке тяжке випробування не зупиняє її волонтерську працю: вона активно продовжує допомагати безпритульним тваринкам онлайн, влаштовує їх у добрі сім'ї, популяризує до них гуманне ставлення. За її плечима сотні врятованих життів котиків та собачок, полишених байдужими людьми на смерть. Вікторія - справжній ангелочок у нашій команді, яка працює на самоокупності. Ми фінансуємо порятунок тварин власним коштом і не отримуємо грантів чи благодійних внесків», - розповідають друзі Вікторії.

Зараз фінансової допомоги потребує сама жінка. Спершу на початку березня їй була проведена операція - резекція легені. Лікарі призначили подальшу хіміотерапію, та коштів бракувало навіть вже на погашення боргів за попереднє лікування.

«Вона мама трьох синів, яка виховала їх у любові до природи, вірна дружина та волонтерка. На жаль, власних коштів на майбутні хіміотерапії не вистачає. На жаль, ситуація у Вікторії ще ускладнилась. Потрібна друга операція: видалення ліпогранульоми. Госпіталізація термінова, а коштів не вистачає навіть на передопераційні аналізи! Непогашений кредит за першу операцію з видалення легені: 28 000 грн. Пенсію як інваліду 1-ї групи їй збільшили "аж" до 2 000 грн», - кажуть друзі Вікторії і просять про допомогу.

Реквізити для допомоги:

5355 2802 0497 5625 (ПУМБ)

5168 7574 2617 8820 (ПриватБанк)

Вікторія Бондаренко-Ковтанець