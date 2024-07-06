Якщо РФ дійде до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка: військовий назвав загрози

ЗСУ намагаються забезпечити альтернативні шляхи постачання зброї.
Армія РФ намагається просуватися в Донецькій області. Існує загроза захоплення "дороги життя" - траси Покровськ-Костянтинівка. Це може призвести до логістичних труднощів для ЗСУ.
Про це розповів "24 Каналу" боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.
За його словами, мінометний вогонь окупантів дістає до позиції українських військових поблизу траси Покровськ – Костянтинівка, яка стратегічно важливою для Сил оборони. Якщо ворогу вдасться вийти на цей шлях, то бійці Сил оборони матимуть й інші дороги, щоб доїхати до Костянтинівки.
"Донбас у війні не два з половиною, а десять років. За цей час створено дуже багато стежок. Ворог не зможе захопити та контролювати всі. У полях є шляхи, які ще кращі ніж асфальтовані дороги", - наголосив він.
ЗСУ намагаються не допустити, аби росіяни дісталися до траси Покровськ – Костянтинівка. Втім, якщо це, трапиться, то це не створить надто серйозні логістичні проблеми.
Разом з тим, зауважує військовий, ця траса військово дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі у право на Костянтинівку, а вліво - на Покровськ. Однак на логістику це суттєво не впливає.
Як повідомлялося, РФ окупувала мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині. Зазначається, що подальше утримання в руїнах і проблеми з логістикою тільки збільшило б втрати. А тому було вирішено відійти на інші підготовлені позиції.
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