Яна потребує допомоги в лікуванні

Попереду у Яни ще 17 хіміотерапій і операція, на все потрібні значні суми коштів.

31-річна Яна має власну війну з онкологією і просить допомоги небайдужих людей.

“У такі важкі для нашої країни часи, де кожна людини бореться з війною, моя колега, секретар судового засіданні Люботинського міського суду Харківської області Медведєва Яна, 28.09.1991 р.н., мешканка невеликого міста під Харковом, вимушена боротися за своє життя”, - пише подруга молодої жінки Катерина.

Майже одразу після нового року Яні діагностували рак молочної залози вже на 3 стадії, але лікарі переконують, що правильне лікування збереже їй житті, проте не можна гаяти часу, а ще потрібні досить великі гроші на оплату хіміотерапії.

“Наразі, Яна почала курс хіміотерапії, а згодом на неї чекає операція. Лікування дівчини потребує захмарних коштів, адже вартість однієї хіміотерапії може сягати десятків тисяч гривень, а загалом їх необхідно - 8 до операції та ще 10 після операції. А проміжок часу між курсами лікування 21 день”, - додає подруга.

Друзі, прошу допомогти цій дівчині Яна працьовита, добра, любляча матуся та дружина, а ще дуже і дуже молода! Необхідна сума 50000 грн.(другий етап хімічної терапії). Опубліковано Natali Viktorovna Середа, 25 січня 2023 р.

На жаль, сім’ї Яни не під силу самотужки зібрати такі величезні кошти, за такі невеликі проміжки часу. “Я впевнена, що з нашою с вами допомогою їй вдасться зібрати необхідну суму найближчим часом. Як то кажуть: « З миру по нитці...». Зупинятися не можна, адже це крок до втрати найціннішого - життя! Яна - молода, енергійна, добра та чуйна, змушена боротися за своє життя заради себе та своєї маленької донечки. Вірю, що разом, ми зможемо подарувати цій молодій жінці надію до повноцінного життя, бути дружиною, мамою та прекрасною колегою”, - звертається до всіх небайдужих Катя.

Допомогти родині Яні можна за реквізитами:

ПриватБанк

4149 4993 9831 0639

Медведєва Яна Андріївна