Яну потрібне лікування, яке в Україні йому не можуть провести

Дитина потребує допомоги закордонних лікарів.

Термінового лікування за кордоном потребує маленький Ян, але у мама немає можливості навіть, щоб доїхати до лікарні, бо всі заощадження були витрачені на попереднє лікування дитини.

Янчику одного дня навесні цього року стало зле у садочку. Дитина постійно мала напади блювання і так тривало не один тиждень. Проте лікарі припускали, що це сильне отруєння, яке дає такі наслідки.

«Синочок захворів в кінці травня. Моя мама забрала його з садочку з сильною рвотою, яка після того дня тривала ще приблизно 3 тижні. Ми відразу звернулися до лікаря, але лікували внутрішні органи, так як думали, що це якесь отруєння. Уже в серпні син сказав, що тоді упав в садочку головою вниз з гірки. Нам працівники садочку не сказали про це ні слова. Ау серпні з'явилися інші симптоми - синочок почав ходити з обережністю, наче втрачав координацію, потім ніжка права перестала слухатися і покосилося око. Після консультації невролога і МРТ нам поставили попередній діагноз-пухлина стовбура мозку», - пригадує мама малюка.

Подальші обстеження і дослідження показали, що ситуація навіть гірша ніж припускали спершу – пухлина злоякісна - анапластична епендимома третього ступеню.

ПІДТРИМАЙТЕ,БУДЬ ЛАСКА ,МОГО СИНОЧКА У БОРОТЬБІ ЗА ЖИТТЯ ДРУЗІ! Сьогодні я знову молю Вас про допомогу, дорогі... Опубліковано Катериною Боцанюк Пʼятниця, 26 листопада 2021 р.

Щоб видалити її знадобилась надскладна операція, яка минула не так успішно, як сподівались лікарі. У дитини паралізована правий бік обличчя, з’явився тремор руки і він не може самостійно ходити. Хлопчик став повністю залежний від допомоги рідних. Але йому зберегли життя, тож є шанс побороти як саму хворобу, так і її наслідки. Питання лише у часі і фінансах.

«Зараз Янчику потрібна протонова променева терапія. Такої в Україні немає, є за кордоном. Але коштів на її проходження у мене немає. Я сама виховую сина, батько участі в житті синочка не бере. У мене закінчуються кошти на звичайні повсякденні речі для сина. Ми повинні негайно почати лікування, яку мені радили онкологи з Ізраїлю, України та Росії», - каже мама хлопчика і просить про допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанку 5168757423902016

БОЦАНЮК КАТЕРИНА ЮРІЇВНА