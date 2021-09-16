Єгор кілька разів був за крок до смерті, але малюк дивує лікарів своєю боротьбою

На все подальше лікування потрібно 70 тисяч євро.

Єгор Чепурний страждає через пухлину в голівці, яка поставила під загрозу не лише зір малюка, а й його життя.

За три місяці від народження у хлопчика почалися проблеми зі здоров’ям, мама помітила, що одне око сина значно розширилось. Неврологи зробили УЗД і не помітили того, що насправді призвело до такого. І лише за півтора місяця, коли ситуація ускладнилась, дитину направили на МРТ, де і виявили, що в мозку хлопчика зріє пухлина. На той час малюк вже втратив зір на лівому оці.

Ситуація була настільки критичною, а малюк ще був настільки маленьким, що українські медики констатували, що допомогти дитині тут не зможуть. Тож родина почала шукати порятунку за кордоном.

Дитину взяли на лікування у Римі

Щойно родина прибула до клиніки в Римі, стан малюка став критичним. «Єгор починає набрякати і кричить. Його терміново забирають на операцію. І в реанімацію в критичному стані. Мене викликають, щоб я попрощалася. Єгор був при смерті і до ранку міг не дожити. Наступного дня мене викликають і повідомляють, що якщо зараз заберу Єгора до України, вони допоможуть із перельотом. Але я вирішила залишитися до кінця, бо вірила в силу до життя Егорки», - розповідає мама хлопчика Наталія.

Мама не помилилась, за кілька днів дитину стабілізували і провели надалі 10 операцій. Окрім пухлини, у дитини виявили кісти, було скупчення рідини навколо мозку, життя дитини було суцільною мукою. «Він блював, судоми, непритомнів, віднімалися кінцівки. Не реагував ні на звуки, ні на дотики. Йому ставили окремо дренажі і шунти, які забивалися і все доводилося переробляти. За місяць був 4 рази в реанімації», - пригадує мама.

Доброго времени суток наши родные❤! Мы нуждаемся в Вашей помощь. Наш маленький мальчик прошёл такое колличество мук что... Опубліковано Наталією Чепурною Пʼятниця, 10 вересня 2021 р.

Але ані малюк, ані лікарі не здавались. Постало питання операції, щоб врятувати дитині око і взяти частину пухлини на дослідження. Така операція тривала 9 годин, і неодноразово життя дитини висіло на волосині, проте малюк впорався і за кілька днів в реанімації був переведений до палати.

«Єгору плескає в долоні персонал, говорить: «Браво!». Ти Супермен». Плакали всі. Операція минула успішно», - розповідає мама.

Малюк виявляє небувалу жагу до життя

Єгорка ще неодноразово опинявся під загрозою, адже у палаті малюка виявляли коронавірус, його організм негативно реагував на певні харчі. Але все це він здолав і почалася вже боротьба з онкологами і пухлиною зорових шляхів і її наслідками.

«В грудні 2020 року нарешті відбулася зустріч з онкологами, здали всі необхідні аналізи і МРТ. Відштовхуючись вже від цього результату, ми почали курс хімії на 85 тижнів. 5 червня МРТ показала, що пухлина зменшилася на 40%. Ми продовжили протокол. Щотижня здаємо аналізи і проходимо огляд у онколога. Так само регулярно консультації з неврологом, окулістом. Від березня з нами став займатися фізіотерапевт. Єгор освоює втрачені навички після нападів судом і тривалих операцій і лежання, слабкості м'язів. У нас прибрали зонд і з нами займався дієтолог, навчали ковтати і жувати їжу», - хизується досягненнями сина мама.

Доброго времени суток наши родные❤! Сегодня мы продолжаем бой со страшной болезнью рак Каждое утро это - бой, и каждый... Опубліковано Наталією Чепурною Понеділок, 13 вересня 2021 р.

Далі у дитини ще рік хіміотерапії і подальшого лікування. Лікарі навіть дають шанс на те, що малюк знову буде бачити, але лише на одне око, але і цьому батьки раді. Все подальше лікування зараз повністю залежить від грошей, яких у родині бракує, тож вони просять про допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 4991 1024 1872

Монобанк - 5375 4141 1950 6508

ПриватБанк ($) - 4149 4991 4492 6563

IBAN - UA743052990000026207890191486

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LYTVYNENKO NATALYJA

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