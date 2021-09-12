Єгорці потрібна негайна допомога

На дитину чекають в Ізраїлі

Лікарі в Національному інституті раку допомагають Мусійчуку Єгорці побороти пухлину, яка утворилась в його животику. Це так звана гангліонейробластома - цим терміном визначається новоутворення, що вражає симпатичну нервову систему.

Від квітня, коли хлопчику встановили діагноз і до тепер, він пройшов вже 8 блоків хімії. Попри всі страждання, які довелося пройти Єгорці, цього виявилось замало, щоб побороти недугу, та все ж стан дитини покращився.

«На сьогоднішній день дитина пройшла 8 блоків хімії, почуває себе нормально, бо ж під час хімії було важко, дитина не могла сама рухатись, доводилося пересуватись на візку, але на сьогодняшній день краще, намагається більше рухатись та бути активним», - розповідають рідні хлопчика.

Українські медики констатують, що подальше лікування має бути більш агресивним, щоб не дати шансу хворобі прогресувати. Батьки бояться, що таке лікування малюк не витримає, тож вирішили попросити допомоги у ізраїльських лікарів. І там дитину вже готові прийняти на лікування.

«В Ізраїлі вважають, що є всі шанси на одужання. Сумма на лікування може складати від 200 до 450 тисяч долларів, але зараз потрібно хоча б 100 тисяч, щоб розпочати лікування», - кажуть рідні Єгорки.

Реквізити для допомоги:

4441 1144 3132 5867 ГРН МУСІЙЧУК ЄГОР ІГОРОВИЧ

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