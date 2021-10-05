Юлія вже позбулася грудей через онкологію і може втратити життя без коштовного лікування

Юлія вже позбулася грудей через онкологію і може втратити життя без коштовного лікування

Жінка просить допомогти їй зібрати кошти на продовження терапії.

До редакції ТСН.ua звернулась 28-річна Юлія Григоренко, яка вже кілька років бореться з онкологією, просить розповісти її історію для чуйних людей, які зможуть допомогти впоратись із фінансовим навантаженням.

«В листопаді 2019 року я дізналася, що в мене рак молочної залози - карцинома. Півтора року я приймаю гормонотерапію. До операції мені прокапали 8 хімій, потім було видалено ліву молочну залозу. Але після операції пішли метастази в кістки ребер, таза, хребта та печінку», - розповідає молода жінка.

Тож все лікування довелося переглянути і почати нове, більш тривале і дороге.

«Тривало лікування 2 роки, зараз я прокапала вже 30 хімій. За цей час зробила купу обстежень осцинтіграфій, КТ кожні 3 місяці, аналізи крові. Ми спробували всю хімію, яка закуповувалася державою безкоштовно. Але ці ліки припинили діяти. За рік лікування препаратами нічого не змінилося. КТ показувало то позитивну динаміку, а наступного разу негативну динаміку. Щойно ліки переставали діяти, лікар змінював препарат на сильніший. Зараз залишились ліки, які потрібно купувати за власні кошти», - розповідає Юлія.

Ці ліки справді показують покращення у стані жінки, тож саме їх і потрібно продовжувати. Та один курс таких ліків коштує 40 тисяч гривень.

«Останні дві хімії я купую за власні кошти, збирала кошти в соціальних мережах, на роботі, зі знайомими… Мені треба відкапати мінімум шість курсів, тож потрібно зібрати 160 000 грн на 4 курси», - розповідає жінка.

Попри свою хворобу і інвалідність Юлія продовжує працювати, щоб не залишитись без грошей, працює також і чоловік, але такої суми їм самостійно не зібрати за короткі строки. Адже введення препарату потрібно проводити кожен 21 день. Юля благає про допомогу, бо хоче жити заради 7-річного сина, чоловіка і своєї родини. Вона просить про посильну допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7450 1994 5515

ГРИГОРЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

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