Юлії Малярчук потрібно видалити пухлину, а коштів на коштовну операцію немає

Жінка просить допомогти зі збором.

30-річна Юлія вже не вперше зустрічається із діагнозом, який кілька тижнів тому їй встановили лікарі - акустична невринома правої задньої черепної ямки (доброякісна пухлина головного мозку).

Вперше їй його встановили у 2019 році. Почалося все з сильних головних болів, які просто не давали Юлі нормально жити. Зрештою з’ясували, що це пухлина, яка вже досягнула розмірів курячого яйця.

«Юлії в терміновому порядку, провели операцію з видалення пухлини, яку змогли видалити частково, оскільки вона проходить через лицевий нерв, і знаходиться в дуже небезпечному місці, біля стовбура головного мозку. На жаль, наслідки операції не втішні - повна глухота на праве вухо і проблеми зі зір на правому оці», - розповідають друзі жінки.

Відтоді хвороба відступила, але цього минулого місяця знову повернулась.

«У вересні цього року у Юлі знову почалися головні болі, результати обстеження МРТ невтішні - хвороба повернулася. Потрібно терміново видалити пухлину повністю. Хоч вона і відноситься до «доброякісних утворень», але росте дуже швидко, в небезпечному місці, і несе велику загрозу життю», - розповідають друзі.

Згодитись максимально видалити новоутворення у приватній клініці, але і послуга лікарів там коштує до 200 тисяч гривень. Частину коштів за допомогою рідних і друзів вдалося зібрати. Своїй коштів родина немає, адже спершу платили за лікування Юлії, а нещодавно довелося боротися із онкології у її мами.

«У Юлії є маленька дочка Валерія - 6 років, яка тільки пішла в перший клас, і дуже потребує самій рідній людині - мамі. З чоловіком дівчина розлучена, дочку виховує сама. Розраховувати Юлії просто не на кого, вона залишилася одна з хворою матір'ю і маленькою дитиною. Надія тільки небайдужих людей. Ми всі разом можемо і повинні врятувати молоду дівчину», - переконують друзі Юлі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4731 2191 1895 1734

МАЛЯРЧУК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

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