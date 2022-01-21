Закарпатець Дмитро вже втретє вимушений боротися із пухлиною в голові

Хлопчик проходить лікування у Відні.

Дмитрик Козачок зараз перебуває у Відні, де лікарі роблять все можливе, щоб позбавити його злоякісної пухлини, яка вже третє почала рости в його голові.

Вперше дитині діагностували пухлину ще у 2017 році, коли в нього почалися головні болі та нудота. Тоді діагноз - плеоморфна ксантоастроцитома - долали ужгородські лікарі. І їм вдалося знищити хворобу на понад три роки.

«А у лютому 2021 р. у Дмитрика знову почалися сильні головні болі, зробили МРТ, результат обстеження показав новоутворення - рецедив... Новий діагноз: гліобластома 4-ї стадії (підвид ксантоастроцитоми, яка була 3 роки тому). Друга операція відбулася 18 березня 2021 р., також в Ужгороді», - розповідають волонтери, які допомагають родині у збиранні коштів на теперішнє лікування.

За цією операцією була ще одна, і лікарям вдалося знову досягнути ремісії, пухлину здолали, але останній місяць хлопчик занедужав, у перші дні нового року Дмитрику ще раз діагностували рецидив – пухлина знову виросла в голові хлопчика і встигла поширитись на спинний мозок.

За лікування хлопчика взялися австрійські спеціалісти. 7 січня його знову прооперували – в голівку Дмитрику вшиватимуть спеціальну капсулу, хімія через цю капсулу буде напряму потрапляти до пухлини.

«Стан Дмитрика після операції стабільний, 11.01 розпочався перший блок хіміотерапії, яка тривала кілька днів. А тепер два тижні перерва і одразу розпочинається другий блок хіміотерапії, після чого буде контрольне МРТ», – розповідають волонтери.

Щоб допомогти впоратись батькам із фінансовим навантаженням, яке знову постало перед батьками громада із рідного селища хлопчика організувала збір коштів, але цього також буде замало. Тому за допомогою звертаються і до чужих людей і просять про жертовність, яка може врятувати життя дитини.

Сьогодні успішно пройшла благодійна кодяда "Щедрий вечір добрих людей". Такий захід відбувається другий рік підряд, з... Опубліковано Буштинська громада Пʼятниця, 14 січня 2022 р.

Реквізити для допомоги:

ПРИВАТБАНК

гривневий рахунок: 5167 9856 6117 7592.

Отримувач Козачок Анна Іванівна

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