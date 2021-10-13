Закордонні лікарі виявили у Матвійка пухлину, яку довелося негайно видаляти

Тепер за лікування дитини потрібно сплатити великі кошти.

Кілька років тому читачі ТСН.ua вже знайомились із сином родини Тараненків. Женя отримав важку травму головного мозку ще у пологовому, у хлопчика була асфіксія і набряк головного мозку. Тож на відновлення дитини були потрібні значні кошти, щоб платити за реабілітацію у кваліфікованих центрах, читачі нашого сайту не один раз допомагали батькам в збиранні грошей на це.

За кілька років батьки хлопчика зважилися народити ще діток, і яке було здивування батьків, коли виявилось, що мама Жені вагітна двійнею. Малюки з’явились на світ цілком здоровими у 2018 року, але подальшого розвитку подій не можна передбачити навіть у жахіттях.

Коли одному із малюків - Матвійку - було три роки, у дитини діагностували гострий енцефаліт. Це сталося влітку цього року. Малюк почав важко ходити, почалися нічні посіпування схожі на судоми, емоційно Матвій був нестабільним. Лікування, яке проводили мало допомагало, тож батьки вирішили, що мусять за будь-яку ціну врятувати здоров’я ще одного сина і цього разу повезли Матвія до закордонних фахівців на додаткову діагностику.

Родина зібрала максимально можливі для них кошти і вивезла дитину до стамбульської клініки. Там перевірили роботу мозку і зазначили, що значних відхилень немає, які б призводили до такого стану малюка, тож місцеві лікарі наполягли на МРТ грудної клітки, черевної порожнини і тазу.

«На МРТ грудної клітки в правій паравертебральній області видно масу 6 см, відповідну нейробластомі. Хворий направлений в торакальну хірургію і дитячу онкологію. Якщо після лікування нейробластоми синдром опсоклонус міоклонус атаксії зберігається, рекомендується лікування імуносупрессантами», - йдеться у звіті невролога турецької лікарні.

Одразу стало зрозуміло, що лікування в Україна не діяло, бо ж ніхто і не підозрював, що тіло дитини насправді атакує пухлина, і попередньо злоякісна. «Нас перевезли в онкологічний центр дообстежуватись, була призначена термінова операція оскільки втрачено багато часу, і вже транспортувати дитину до України не було змоги.

7 жовтня зранку малюка прооперували і видалили пухлину. За словами лікарів, операція минула добре. «Дитина зараз в стаціонарі, пухлина відправили на гістологію. Стан Матвійка стабільний. Але неврологічні симтоматики атаксії (розлади рухів), які викликала пухлина, вразили спинний мозок, оскільки пухлина була розташована поблизу хребта», - розповідає батько хлопчика Олександр.

Тож попереду у дитини виснажливе лікування, і воно буде дорогим, якщо пухлина виявиться незлоякісною, і дуже дорогим - якщо буде навпаки. Та родина вже в боргу перед клінікою, адже за операцію потрібно сплатити понад 20 тисяч доларів, а батьки Матвійка змогли заплатити авансом лише половину із потрібної суми.

«Я заплатив аванс, все що було і допомогли родичі - 9 500 доларів. Дуже багато грошей пішло на обстеження. Решту грошей, як домовився з клінікою, потрібно буде сплатити до виписки. Допоможіть повернути сина, мені вже ніхто не зможе більше допомогти крім вас, будь ласка», - просить батько Матвія.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7574 2102 3658

ТАРАНЕНКО АННА ІВАНІВНА

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання