Замість подарунків: Алла Мазур у свій день народження просить допомогти онкохворій Оксані Лисенко

У 38-річної Оксани Лисенко — четверта стадія раку яєчників.

У свій день народження ведуча ТСН.Тижня Алла Мазур, замість подарунків, просить підтримати 38-річну Оксану Лисенко. Це той випадок, коли важлива кожна гривня і кожен репост у соцмережах. У жінки четверта стадія раку і чотирирічний син. Малому Захарчику дуже потрібна мама. Шанс на одужання їй дає лікувальна терапія. Але без нашої допомоги ця родина не впорається.

Про це йдеться 16 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Два місяці тому не стало мами ведучої ТСН. Тиждень Алли Мазур. Тепер вона називає її своїм небесним янголом-охоронцем. Приходити до "Сніданку з 1+1" у день народження — це вже традиція для Алли Мазур. Але цей ефір своєю емоційністю вирізняється з-поміж усіх інших. Його Алла присвятила своїй мамі. І вперше показала родинні фото.

Замість подарунків собі, Алла просить зберегти життя мамі 4-річного Захара.

"Хочу звернутися до всіх, хто нас бачить, хто хоче мене привітати. Сьогодні давайте разом допоможемо врятувати маму одного маленького хлопчика. Я прошу врятувати життя Оксани Лисенко", — закликає Мазур.

В Оксани — четверта стадія раку яєчників. Вона вже пережила сім курсів хіміотерапії і кілька операцій. І боротьба триває. Про свій діагноз жінка дізналася більш як рік тому. УЗД показала злоякісну пухлину. Одразу третя стадія і метастази. Цей вид онкології підступний саме тим, що його важко виявити на ранніх стадіях.

Держава покриває далеко не всі витрати, а благодійні фонди, як правило, допомагають збирати кошти лише дітям.

Лисенки вже витратили на лікування понад чотириста тисяч гривень. Це складно й психологічно. Оксана не могла сприйняти себе без волосся. А син, каже, називав її незвичайною.

Щоби не дати хворобі прогресувати, Оксана мусить приймати препарат, який Україна не закуповує. Щодва місяці на нього треба 165 тисяч гривень. Це шанс і для Захара. Він дуже хоче, щоб мама була поруч. Якнайдовше.

Реквізити для допомоги:

Монобанк

5375414124371179

Лисенко Оксана Петрівна

Приватбанк

4149499381687944

Лисенко Олександр Вікторович (чоловік Оксани)

Допомога ТСН: мама малого Захарчика потребує лікувальної терапії Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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