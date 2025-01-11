Затримки постачання дронів коштують життів: чому Україна досі не отримала обіцяні Литвою БПЛА

Литва обіцяла ще до кінця 2024 року відправити до України тисячі дронів. Але життєво необхідні на фронті "пташки" досі лежать на складах литовського оборонного відомства через бюрократичні препони.

Про це пише LRT.

Одна з компаній, яка виробляє дрони для України, стверджує, що відправила обладнання кілька місяців тому.

"У нас є інформація, що ми відправили безпілотники – деякі в жовтні, деякі в листопаді, і ми досі не маємо інформації, що дрони прибули до України", – розповів керівник компанії-виробника дронів RSI Europe Томас Мілашаускас.

Компанія також досі не отримала запрошення для своїх фахівців, які мають навчати українських операторів дронів. Кілька інших виробників також підтвердили, що не мають жодної інформації про отримання дронів Україною.

Видання зазначає, що новин немає з однієї причини – дрони досі у Литві. Водночас колишній міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в усьому винна бюрократія. За його словами, щоб військове постачання нарешті опинилось у пункті призначення, воно повинно "пройти 6 кроків".

"Бюрократія така, що є озброєння на складах. Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії. Потім уряд має ухвалити рішення про передавання Україні, а Україні треба це перевезти. Це означає, що на кожному кроці треба свідомо рухатися якнайшвидше", — пояснив Кащюнас.

Він зауважив, що ці кроки логічні, але якщо на одному з них постачання застрягає, то застрягає все. Водночас виробники дронів наголошують на необхідності якнайшвидше доставити дрони до України.

"Збитки очевидні – в Україні брак дронів, дефіцит коштів. І доки в руках солдатів немає дронів, Україна зазнає більших втрат, яких можна було б уникнути", – вважає Мілашаускас.

На думку голови Комітету національної безпеки та оборони Литви Гедріма Єглінскаса, ситуація із затримкою постачання безпілотників до України має підштовхнути країну до перегляду всієї системи. А в Міноборони Литви вже запевнили, що "ланцюжок скорочується" завдяки постанові уряду, яка була ухвалена цього тижня, а закуплені дрони найближчим часом таки дістануться України.

Нагадаємо, Латвія передасть Україні понад 1000 дронів різних типів. Голова Міноборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що співпрацю з латвійськими виробниками дронів для підтримки України буде продовжено.

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