Життя 4-річного Нікіти зараз у руках лікарів і залежить від вчасно сплачених рахунків

Життя 4-річного Нікіти зараз у руках лікарів і залежить від вчасно сплачених рахунків

Родині потрібно зібрати майже 100 тисяч доларів на лікування.

Допомога необхідна 4-річному Степанову Нікіті, у якого в животику утворилась злоякісна пухлина, і тепер вона ставить життя хлопчика під загрозу.

Влітку 2020 року малюк почав скаржитись на біль у животику, згодом з’явилась жовтяниця, тож лікарі припустила, що у нього Гепатит А і почали лікування. Воно зовсім не подіяло, тож почалися нові дослідження і було виявлено пухлину у животику. Хлопчика терміново прооперували і визначили, що новоутворення злоякісне, проте як з’ясувалось згодом, біопсія показала не той рід пухлини, тож перше лікування хімією не давало того результату, яке б мало спрацювати.

«Ми почали лікування, пройшли 1 курс хімії, виявилося, що діагноз помилковий! Почали лікування за новим діагнозу лімфома Беркітта в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні. Шлях не був легким, ми пів року боролися за життя нашого малюка за допомогою хімії! Ми впоралися! Але пройшло менше місяця і страшне слово рецидив пролунало, як грім серед ясного неба», - розповідає мама хлопчика.

Подальше лікування батьки не хотіло проводити в Україні і заручившись підтримкою благодійників, повезли лікувати сина до Туреччині, де зараз лікарі рятують йому життя.

«Тут же нам призначили негайне лікування, бо стан Нікітки погіршується і рахунок йшов на хвилини. Кілька днів тому у нашого малюка трапився черговий рецидив, йому негайно почали капати сильну хімію, часу на роздуми не було!», - розповідає мама.

Хлопчик вже пройшов третій блок хіміотерапії, який дався дуже не просто, з’явились побічні ефекти, які мучають дитину. «Ситуація Нікітки дуже неприємна. У зв'язку з важким станом, дитина практично весь час знаходиться на стаціонарі, з цієї ж причини лікування в рази дорожче передбачуваного. Через два тижні необхідно буде продовжити лікування, після чого у Нікітки планується операція і ТКМ , але коштів на все це немає взагалі», - розповідають благодійники, які допомагають в лікування хлопчика.

«Суми, які нам озвучують, в євро! Ми всіляко намагаємося, але, на жаль, такі суми нашій родині не осилити! Фінансовий стан нашої сім'ї не дозволяє нам оплатити дороге лікування, яке необхідно нашому малюкові! Ми живемо на зйомній квартирі і у нас є дочка шкільного віку! У сім'ї працює тільки чоловік, так як я перебуваю постійно з синочком. Молю, допоможіть будь ласка врятувати сина! Благаю!», - просить мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4993 8052 4130

СТЕПАНОВА ЯНА АНДРІЇВНА

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