Життя варте того, щоб за нього боротися: Наталя просить допомоги

Життя варте того, щоб за нього боротися: Наталя просить допомоги

Жінці потрібно пройти знову лікування від раку.

Наталія Лисохмара просить про допомогу небайдужих людей.

«Не люблю жалітись, але... 9 років тому мені поставили діагноз карцинома яєчників, далі операція, після 6 курсів ПХТ здавалося все позаду... Але через 9 років рецидив», - розповідає жінка.

Зараз Наталія вже понад рік проходить важке і дороге лікування, але хвороба все ще не відступає.

«Я пройшла лікування хімією та гормонотерапією, при обстеженні в січні 2021 року за результатами КТ та МРТ знову негативна динаміка, пухлини прогресують. Боротьба за життя продовжується, зупинятись не можна. Але моя сім'я за цей час фінансово виснажена, тому, я звертаюсь до небайдужих людей, допоможіть мені, будь ласка, вилікуватись, без вас мені не здолати цей тяжкий шлях. Я живу з вірою в серці, що новий курс хіміотерапії допоможе мені», - каже жінка.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку 5168745605949061 Лисохмара Наталія

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