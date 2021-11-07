Життя крихітного Дмитрика зараз залежить від кожного українця і не лише

На рятівний укол, який коштує 65 мільйонів гривень, можна зібрати лише, коли долучиться якомога більше людей.

Дмитрик Басов став для своєї родини справжнім новорічним подаруночком, адже народився в переддень нового 2021 року. Та коли малюку виповнився місяць, батьки почали помічати слабкість і неприродну млявість у малюка, тож почали звертатись до спеціалістів, щоб з’ясувати що з дитиною.

«Після багатьох обстежень та оглядів лікарів у безлічі лікарень, нам назначили ДНК-тест за підозрою СМА 1 (спинальна м’язова атрофія першого типу) найагресивніша форма перебігу хвороби. 12.04.2021 ми отримали позитивний результат з лабораторії США, що підтвердило хворобу», - розповідає батько Дмитрика.

Спинальна м’язова атрофія – це генетичне захворювання, яке поділяється на кілька типів. Перший з них не дає діткам без лікування дожити і до двох років. Через «поламаний» ген не виробляється потрібний людям білок, який зрештою призводить до атрофії м’язів, що відповідають як за дихання, так і за роботу серцевого м’яза. Саме тому для малюків, які мають СМА1, так важливе якнайшвидше лікування до досягнення ними дворічного віку.

Генетики всього світу ще кілька років тому робили лише перші кроки у винайдені дієвого лікування, але зараз вже існує кілька видів лікування, яке розраховане на пожиттєве введення таких препаратів. Лікування такими може сягати десятків мільйонів доларів на все життя. Тому генетики США спробували вдосконалити ліки і створили поки єдиний у світі укол, який за перше ж введення назавжди виправляє поломку гену. Ціну такого уколу призначили у понад два мільйони доларів, що справді є дешевше порівняно з лікуванням пожиттєвими аналогами. Але розробники припустити не могли, що багатьом батькам доведеться збирати такі кошти самостійно, бо ж така вартість препарату є недосяжною навіть для бюджетів багатьох держав.

Тому батьки Дмитрика вимушені звертатись до небайдужих людей, щоб встигнути зібрати колосальну для звичайної української сім’ї суму у 65 мільйонів гривень. Перші успіхи в них вже є, вже зібрано понад 9 мільйонів гривень, що дає надію, встигнути зібрати всю суму, якщо долучаться якомога більше людей хоча б найменшою сумою коштів. Навіть, якщо кожен українець перерахує лише 1 гривню, більша частина коштів буде зібрана. Тим паче, що українці вже показали, що можуть зібрати навіть таку величезну суму лише за кілька місяців, коли кошти збирала на таке лікування інша родина.

«Кошти потрібно зібрати якнайшвидше, оскільки хвороба прогресує... Ми сподіваємось на усіх добрих людей, які зможуть нам допомогти врятувати життя нашого малюка. Наперед дякуємо усім небайдужим людям, котрі вже нам допомагають! Ви даруєте надію нашій родині щодня! Це дуже нам зараз потрібно...», - кажуть батьки малюка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк батько Басов Віктор

5168 7520 1126 6494

Приватбанк мати Басова Анна

5168 7520 1126 6536

АБО

Монобанк мати Басова Анна

5375 4141 0565 1581

Більше інформації і реквізитів : https://www.facebook.com/helpbasov/

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